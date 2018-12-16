انت الان تتابع ميهوب: لم أجد تقدير «محمود طاهر» مع الخطيب (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٣ ص

أكد علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية السابق للنادي الأهلي، أنه طلب التواجد في الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن محمود الخطيب، رئيس النادي تحدث مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وطلب منه ترتيب الأمور الكروية داخل النادي. وقال «ميهوب» في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر صدى البلد: «تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وقلت له أن مرحلة البحث عن المواهب انتهت، لو الأهلي محتاجني في الجهاز الفني في منصب يكبرني أنا تحت أمر النادي لو مش هكون موجود همشي».

وأضاف: «الخطيب سافر إلى ألمانيا لجراحة عاجلة وعاد مرة أخرى وتحدث معي سيد عبد الحفيظ مرة أخرى وأكدت له قراري لأرحل بشكل رسمي». وتابع: «تقدمت باستقالتي منذ أشهر بسبب بعض الأمور، فقد كان هناك مخطط لضم لجنة التعاقدات مع اللجنة الفنية وأن أتواجد في قطاع الناشئين في منصب تحت قيادة فتحي مبروك،