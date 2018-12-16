نامق عن مجلس التعاون الخليجي: بلا حول ولا قوة

لا يكف أذناب تميم عن التطاول على مجلس التعاون الخليجي بين الحين والآخر، حيث قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن منظومة مجلس التعاون بحاجة إلى إعادة هيكلة وإعادة صياغة، وإن المجلس وأمينه العام بلا حول ولا قوة.

وقال وزير خارجية تميم في جلسة نقاش افتتاحية في "منتدى الدوحة"، اليوم السبت: "بالنسبة لمجلس التعاون.. اعتقد أن هذا التحالف الإقليمي بحاجة إلى إعادة هيكلة وصياغة، ونظام حوكمة جديد، ويجب أن يكون ملزما لكل الدول".

وأضاف: "مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام بلا حول ولا قوة".. هذا المجلس موجود اليوم، لكن ليس لديه قوة، الآليات موجودة ولكن لا يتم تفعيلها"، مردفا: "يجب أن تكون هناك آليات لفصل النزاعات، وأن تكون ملزمة لكل الدول".

وأكد وزير الخارجية القطري أن الدوحة لا تزال تعول كثيرا على دور الكويت ودول أخرى في المنطقة لحل الأزمة الخليجية.وقال محمد بن عبد الرحمن، قائلا: "لا زلنا نعول كثيرا على دور الكويت، وسوف نستمر في التعويل أيضا على دور دول أخرى في المنطقة من أجل تخطي الأزمة".

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، افتتح صباح اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات".

وكان مجلس التعاون الخليجي تعرض إلى هزة بسبب اندلاع الأزمة بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية، في 5 يونيو 2017، والتي أسفرت عن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين طرفي الأزمة، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.