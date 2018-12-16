خالد بن أحمد: قطر تدعو للاحترام المتبادل ولا تكف عن التآمر

علق وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، على كلمة أمير قطر الأخيرة بمنتدى الدوحة، التي تؤكد تناقض حديث الدوحة عن أفعالها، مؤكدا أن قطر تدعو إلى الحوار والاحترام وفي نفس الوقت لا تكف عن التآمر.

وقال الوزير البحريني في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "قطر تدعو للحوار و لا يحضر أميرها قمة الرياض".

وأضاف: "قطر تدعو للاحترام المتبادل و هي تهاجم قياداتنا و دولنا على مدار الساعة ، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية و هي التي تتدخل و لا تكف عن التآمر. و فوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون".

يذكر أن تميم بن حمد زعم فى كلمة له اليوم خلال "منتدى الدوحة" في دورته الثامنة عشرة، أن الحوار هو الحل لأزمة الخليج، وذلك من خلال الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.