استنكار دولي لسلوك قطر التخريبي في ليبيا

طالبت "اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الليبي" في ختام مؤتمرها، الخميس الماضي، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بإعادة الاستقرار والبناء في ليبيا، مؤكدا على استنكارها لدور قطر التخريبي في البلاد من خلال دعم الميليشيات الإرهابية.

واستنكر المشاركون في المؤتمر ، الذي عُقد في باريس، دور قطر التخريبي في ليبيا من خلال دعمها للميليشيات المتطرفة والإرهابية، وطالبوا المجتمع الدولي بإيقاف سلوك قطر الشيطاني في ليبيا ومناطق أخرى.

كما ناشد المؤتمر الجمهورية الفرنسية بالضغط على الميليشيات الليبية النافذة والمدعومة من قطر للضغط عليها من أجل إطلاق سراح المعتقلين لديها.

كما قدم المتحدث الرسمي باسم عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وليد بن زايد عرضاً مفصلاً عن الأوضاع في ليبيا، وطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق فوري في قضية اغتيال القذافي ورفاقه على غرار قيامهم بإنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.