قرقاش: الحملة القطرية ضد السعودية منهج مسجل وموثق

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن حملة النظام القطري الممنهجة ضد السعودية هي إعادة إنتاج منهج مسجل للدوحة في استهداف جيرانها، مشيرا إلى غياب المنطق وضياع البوصلة في توجهات السياسة القطرية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها".

وفي تلميح للسياسة التركية المتبعة والقطرية على حد سواء، قال: "الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل، فلنتمعن في من يدعي أنه يحمل لواء الديمقراطية وفي من يدعو لحرية الصحافة وفي من يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية؟".

وأضاف: "من الواضح أن النظام القطري يدرك أن مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح "حب الخشوم" دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف".

وتابع: "ولعلنا لا نضيف جديدا حين نشير إلى ان المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها سياسة مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والايرانية في العمل ضمن نفس النسق اليائس".

واستطرد: "في مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخرا والدور المحرض على الرياض مع تركيا وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة".