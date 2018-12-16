وصلة من الأباطيل يروجها الأمين العام للخارجية القطرية

قاد الأمين العام للخارجية القطرية، أحمد الحمادي، حملة من الأكاذيب ضد دول المقاطعة لفشله في تخطي تبعاتها، حيث دخل في وصلة من الأباطيل والادعاءات المفضوحة لتشويه دول الرباعي أثناء احتفالية بيوم الأمم المتحدة.

الحمادي أبحر في أوهام لا نهاية لها حول دور دوحة الإرهاب في إقرار السلام، زاعمًا أن قطر تعمل على إرساء التعايش السلمي وإرساء الأمن في العالم ومتناسيًا جرائم عصابة الدوحة التي باتت مثار إنزعاج دولي، وأنها باتت الممول الأول للإرهاب في العالم بدفع المليارات للنصرة وداعش، كما أنها فتح أبواب قطر للإخوان والمخربين للتآمر على دول الجوار العربي.

وتابع الحمادي افتراءاته التي لم يسلم منها حتى أبناء شعبه، الذين تم التنكيل بهم من خلال حملات القمع الممنهج للمعارضة بالداخل القطري وإهمال أعمال البنية التحتية والصحة والتعليم مما أثار موجة كبيرة من الغضب بين أبناء الشعب المغلوب على أمره.