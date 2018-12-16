الدوحة تستمر في مسلسل السقوط وتواصل التذلل لأنقرة

مازال تنظيم الحمدين يمارس مسلسل انبطاحه وتذلله لسيده العثماني أردوغان يظهر ذلك جليًا من استغلال تميم بن حمد لفرصة حادث اصطدام قطار لإرسال تعازيه الحاره إلى سيده التركي.

وأرسل أمير المدلل تميم بن حمد آل ثاني، رسالة عاجلة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمت تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء القطرية.

ليس هذا وحسب فلول العصابة القطرية هرولت لنيل رضاء سيدها العثمانين فنجد نائب أمير قطر يرسل بدوره برقية إلى الرئيس التركي ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار، وهي نفس البرقية التي بعثها عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية.

يذكر أن قناة "سي إن إن" التركية أفادت أن قطارا سريعا اصطدم بجسر جراء انحرافه عن مساره في مدينة أنقرة، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن القناة أن القطار السريع كان متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية وسط تركيا.

وكان حاكم ولاية أنقرة واصب شاهين، قد أكد مقتل 7 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث اصطدام قطارين في المدينة.