شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد على يحصل على ٧ ملايين جنيه لتنفيذ مركز تكنولوجى بحى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح البرلماني احمد علي ابراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة المرج في توفير دعم مالي اضافي لحي المرج قيمته ٧ ملايين جنيها للبدء في تنفيذ مركز تكنولوجي حي المرج وذلك فى لقائه بوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد .

وأضاف أحمد على فى بيان له، أن هذا المركز التكنولوجى سيجعل لحى المرج شأن اخر من حيث تجميع الخدمات وجعلها فى مكان واحد ومن خلال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أحمد على أن المركز سيتم بتكلفة إجمالية ٢٧ مليون جنيه، وسيتم تنفيذة من قبل وزارة الإنتاج الحربى وسيتم تجميع فيه كافة الإدارات الخدمية بحى المرج.