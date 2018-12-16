شكرا لقرائتكم خبر عن دينا عبد العزيز : تكريم الرئيس لسيدة الميكروباص تقدير للمرأة العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيدة الميكروباص "نحمده" هو تقدير للمرأة العاملة ، ولحث المواطنين على العمل مادام العمل شريفا.

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن على كل مواطن ومواطنة أن يبدأ بالعمل أيا كان هذا العمل من أجل الوصول إلى خطوة جديدة ولتحقيق أهدافه وعدم الانتظار حتى يأتى له العمل.

وأشارت النائبة دينا عبد العزيز، إلى أن التكاسل والتواكل وعدم البدء فى العمل وانتظار الفرصة المناسبة لن يحقق من خلالها الشخص أى شئ، وسيظل منتظر الفرصة، بينما الفرصة والعمل نذهب إليه من خلال الإصرار واتخاذ خطوات فعلية فى الحياة.

وكانت السيدة نحمده سعيد عبد الرازق، والتى تعمل سائقة ميكروباص، كشفت تفاصيل مصافحتها ولقاءها بالرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء جولته إلى العاصمة الإدارية الجديدة، جاء عن طريق الصدفة، أثناء قيادتها السيارة وكانت متجهة إلى منطقة الشروق قائلة: "أنا شوفت موكب مكنتش عارفة بتاع مين وفجأة لقيت أحد السيارات بتشاور لى بالوقوف، ورأيت الرئيس بينزل من سيارته ، ومكنتش مصدقة نفسى، وقولتله أنا هنزل أسلم عليك يا سيادة الرئيس فقال لى أنا اللى أجاى وأسلم عليكى لأنك فخر وشرف لينا كلنا".