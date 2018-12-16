شكرا لقرائتكم خبر عن عمر حمروش يدعو المؤسسات الدينية للنزول للشارع للتوعية ضد الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، دعوته إلى المنظمات والهيئات فى الدولة والمؤسسات الدينية بالنزول من خلال حملات مكبرة فى جميع أنحاء المحافظات، للعمل على التوعية من خطر الزيادة السكانية التى أصبحت تمثل خطر كبير على الدولة.

وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"الخليج 365" أن المؤسسات الدينية لها تأثير قوى فى المناطق الريفية ومحافظات الصعيد وغيرها، فلابد من تفعيل مبادرات للتوعية من الزيادة السكانية ، وكيفية المعالجة ، لافتا أن الفترة الحالية تحتاج إلى العمل على الأرض لمواجهة هذا الخطر ، وخاصة مع الزيادات الكبيرة فى المجتمع .

كان الدكتور عمرو حسن، المقرر العام للمجلس القومى للسكان، قال أن زيادة عدد سكان فى مصر سنويا يبلغ 2.5 مليون مولود وأن هذا العدد يمثل 50% فى الزيادة فى جميع دول أوروبا سنويا، الأمر الذى يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع بسبب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مبدئى فى نهاية شهر يناير المقبل وكذلك تقرير نهائى فى فبراير المقبل بهدف وضع خطة عملية لمواﺟهة هذه الظاهرة.