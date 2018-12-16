شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعد يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب تدنى الخدمة بمستشفى كفر الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب مستقل، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن تدنى الخدمة الصحية بمستشفى كفر الدوار العام، ومعاناة أكثر من 2 مليون مواطن متلقى الخدمة، مؤكدا أن سوء الإدارة السبب الأول والأخير فى تدنى مستوى الخدمة.

وأشار تمراز لـ"الخليج 365"، إلى أن المستشفى يعانى من نقص فى أطباء الرعاية المركزة والحروق والقلب، وهذا بسبب سوء الإدارة وعدم التوزيع الجيد، بالإضافة لنقص فى الأجهزة وأسرة العناية المركزة مما انعكس بالسلب على المواطنين والتوجه للقطاع الخاص.

وطالب عضو مجلس النواب بوضع خطة عاجلة لإنقاذ المستشفى، تتمثل فى توفير كل الاعتمادات المالية للتطوير وتوفير كافة المستلزمات الطبية فى إطار الموازنة العامة للوزارة، وإعادة توزيع الأطباء وتغيير السياسة العامة للمستشفى وفقا الآليات الجديدة والخطة التى سيتم اعتمادها.