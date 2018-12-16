شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عاطف عبدالجواد يطالب بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات لتوجيه الدعم لمستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عاطف عبد الجواد بسؤال للحكومة بشأن قاعدة البيانات، متسائلا: متى يتم الانتهاء منها بشكل نهائى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستوفر لمصر الملايين من الجنيهات كل عام.

وأوضح عبد الجواد لـ"الخليج 365" أن قاعدة البيانات تعنى توجيه الدعم لغير القادرين واستثناء بعض الفئات غير المستحقة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من قبل الدولة بملف الحماية الاجتماعية والموازنة العامة للعام المالى الحالى شهدت طفرة كبيرة فى هذا الصدد، ولكى يكتمل هذا الأمر علينا الانتهاء من قاعدة البيانات.

وأشار عضو مجلس النواب أن قاعدة البيانات تتطلب تضافر مؤسسات الدولة والمواطنين، مشددا على سرعة الانتهاء منها لتوجيه الدعم لمستحقيه، وتحصيل الضرائب بشكل منضبط ودقيق وفقا لممتلكات كل شخص حتى لا يكون هناك دقة فى تحديد الأرقام والقيمة المتفق عليها.