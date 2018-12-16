فادي الهبر: نصرالله يتعاطى بإرادة فوقية مع رئاسة الجمهورية

رأى النائب السابق ​فادي الهبر​ أن ثمة "احتمالاً بسيطاً قد يساعد على ​تشكيل الحكومة​ وخروج البلد من الأزمة التي وضعه فيها ​حزب الله​"، مشيراً إلى أن "العهد فشل، حين خسر فرصة إعطاء الاطمئنان للشعب اللبناني وللدول التي تسانده؛ أي أن لبنان في هذا العهد ليس بخير، خصوصاً في ظل عدم وجود حكومة".

وفي تصريح لصحيفة "ال​سياسة​" الكويتية، رأى أنه "حتى لو تشكلت الحكومة، سيبقى الوضع على ما هو عليه، بسبب سياسة حزب الله وإصراره على إضعاف الدولة على حساب الدويلة التي يسيطر عليها، ما جعل رئيس الجمهورية يتصرّف بهامش ضيّق، حيث يحاول أن يساعد عهده في الزمن الصعب". ولفت إلى أنه "في المقابل هناك استفاقة سورية أسدية أصبح لها نفوذ كبير على الساحة المحلية، وعلى مستوى ​إيران​ والعقوبات المفروضة عليها وعلى حزب الله، وهي بالحقيقة عقوبات على اللبنانيين".

ورأى الهبر أن "كل هذه التراجعات التي قام بها العهد أدت الى فشله. فهو لم يُساعَد من قبل حزب الله كما يجب، فأولوية الحزب إيرانية هدفها تعطيل البلد، وأي محاولة لردع هذه العقوبات أصبحت تؤذي العهد". وأوضح أن "هذا المسار، الذي وضع العهد نفسه فيه، أعاده إلى الممر الإلزامي الذي اسمه الأمين العام لحزب الله ​حسن نصرالله​، الذي يتعاطى بإرادة فوقية مع ​رئاسة الجمهورية​". وقال: "إذا تشكلت الحكومة سيكون حلّ العقدة على حساب عون والحريري، لأن حزب الله لن يتراجع، رغم أن الحكومة ستكون تحت سلطته".