المالية المصرية: الحكومة اقترضت 38 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

أعلنت ​وزارة المالية​ المصرية عن اقتراضها من البنوك خلال الأسبوع الحالي، مبلغ 38 مليار جنيه من خلال عطاءات أذون وسندات الخزانة لتدبير فجوة عجز ​الموازنة​ عبر 3 طروحات أسبوعية"، موضحةً "أنها ستبيع أذون خزانة لآجال "91 و273 و182 و364" يوما بقيمة تبلغ 36.75 مليار جنيه، منها طرح بـ 18.75 مليار جنيه اعتبارا من يوم الأحد 16 ديسمبر لأجلي 91 و273 يوما، بالإضافة لطرح أذون 182 و364 يوما بـ18 مليارا خلال الخميس القادم".

وأشارت إلى أنها ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 5 و10 سنوات بمبلغ إجمالي قدره 1.25 مليار جنيه الاثنين المقبل.