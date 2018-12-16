انت الان تتابع التايلاندي نيبون يحصد المركز الأول في ستريت وورك أوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٤ م

حصد التايلاندي نيبون سيرتين المركز الأول في بطولة العالم لرياضة "ستريت ورك أوت"، التي نظمها الاتحاد المصري للعبة برئاسة إسلام قرطام، مساء اليوم السبت، تحت سفح الأهرامات، برعاية وإشراف مؤسسة "كوسكواد"، وحصد الروسي فيكتور فيدروف المركز الثاني، فيما توج الفرنسي سان جوهان بالمركز الثالث، بينما احتل التشيلي فيكتور ألينديز المركز الرابع بالبطولة، وجاء البولندي ماتيوس زاكريفسكي في الرمكز الخامس، بينما حصد المصري عبدالرحمن ممدوح المركز السادس في البطولة.

وانطلقت اليوم السبت، بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، بمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من الست قارات، وذلك تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد، وبحضور عدد من نجوم المجتمع والرياضة المصرية، وشارك في فعاليتها المصارع الأوليمبي كرم جابر، الحاصل على ذهبية أولمبياد