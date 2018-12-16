انت الان تتابع أمير مرتضى عن سباعية القطن: لن نتساهل في الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٢ م

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على احترام ناديه لمنافسه القطن التشادي، رغم الفوز الكاسح عليه بسبعة أهداف نظيفة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض سيعطي الاهتمام المطلوب لبطل تشاد دون تساهل في مباراة الإياب، خاصة أن الأجواء في بطولات إفريقيا تكون صعبة. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره القطن التشادي بسباعية نظيفة في اللقاءي الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 (أ) من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ووجه مرتضى، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، الشكر لمجلس إدارة النادي، والجهاز الفني واللاعبين على المجهود الكبير الذي يبذله الجميع لخدمة الفريق وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. ورفض «أمير» الكشف عن أية تفاصيل تخص الصفقات الجديدة لفريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن