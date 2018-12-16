من يكون مارتين لازارتي مدرب الأهلي المُحتمل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - النادي الأهلي أعلن عن توصله لاتفاق مبدئي مع الأوروجوياني مارتين لازارتي لقيادة فريق الكرة، اسم جديد على الكرة الإفريقية والمصرية، فهل سيكتب تاريخا جديدا مع المارد الأحمر؟

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، وصول المدرب الأوروجوياني مارتين لازارتي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية تميهدًا للاتفاق على شروط تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد أن توصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لاتفاق مبدئي مع المدرب الأوروجوياني، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق. وكان الأهلي أقال الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب الأهلي بعد خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا، وتوديع البطولة العربية، لتقرر تولي محمد يوسف المهمة الفنية بشكل مؤقت.

ويستعرض لكم "التحرير" السيرة الذاتية للمدرب الأوروجوياني لازارتي - البداية ولد مارتن بيرناردو لازارتي في العشرين من مارس عام 1961 (58 عامًا)، وبدأ مشواره مع كرة القدم كمدافع في فريق رينتيستاس الأوروجوياني عام 1980، قبل مسيرة امتدت حتى عام 1996، كانت أبرز محطاتها بقميص ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني بين

ويستعرض لكم "التحرير" السيرة الذاتية للمدرب الأوروجوياني لازارتي - البداية - البداية ولد مارتن بيرناردو لازارتي في العشرين من مارس عام 1961 (58 عامًا)، وبدأ مشواره مع كرة القدم كمدافع في فريق رينتيستاس الأوروجوياني عام 1980، قبل مسيرة امتدت حتى عام 1996، كانت أبرز محطاتها بقميص ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني بين عامي 1989 و1992، بينما اعتزل بقميص رامبلا جونيورز الأوروجوياني عام 1996. - المسيرة التدريبية - المسيرة التدريبية بدأ لازارتي المسيرة التدريبية مبكرًا، وقاد فريق رامبلا جونيورز مباشرة عقب اعتزاله، قبل أن يتجاوز 35 عامًا، وحقق انطلاقة مميزة بمشواره التدريبي، حيث قاد الفريق للمركز الثاني في دوري الصيف بأوروجواي ولم تستمر التجربة كثيرًا، في 1999 تولى مهمة تدريب رينتيستاس الذي بدأ معه مسيرته الكروية، وانتقل منه مجددًا عام 2000 لتدريب بيلا فيستا الأوروجوياني. وخرج لازارتي في 2002 وقاد الوصل الإماراتي في منتصف موسم 2001/2002، وأنهى الفريق الإماراتي الموسم في المركز الخامس. عام 2003 تولى لازارتي قيادة فريق ريفر بليت الأوروجوياني، وواصل نجاحاته بقيادته للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى، ليعرف طريقه إلى أندية القمة في أوروجواي، حيث درب فريق ناسيونال الشهير بالعاصمة مونتيفيديو عام 2005، وقاده للتتويج بلقبي الدوري عامي 2005 و2006، إلا أن تراجع النتائج في نسخة 2007 واحتلال الفريق المركز الخامس كان سببًا في عدم تجديد تعاقده. - رحلة سوسيداد - رحلة سوسيداد وقاد فريق دانوبيو في موسم وحيد، ليتحول في عام 2009 إلى الخطوة التدريبية الأهم في مشواره، عندما تعاقد مع نادي ريال سوسيداد الإسباني الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية في ذلك الوقت. وفي موسمه الأول نجح لازارتي في قيادة ريال سوسيداد للعودة إلى الأضواء مجددًا، وشهد ذلك الموسم اعتماده على المهاجم الفرنسي الصاعد أنتوان جريزمان، ذو الـ 18 عامًا، والذي منحه لازارتي فرصة تمثيل الفريق الأول للمرة الأولى في مشواره، بعد ثلاث سنوات قضاها لاعبًا في صفوف الناشئين والشباب. إدارة ريال سوسيداد، جددت تعاقدها مع المدرب لاسارتي مطلع الموسم التالي حتى عام 2012، وواصل المدرب الأوروجوياني مسيرته المميزة في النصف الأول من موسم 2010/2011 الذي حققه فيه سوسيداد نتائج مميزة جعلته على مقربة من المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، إلا أن نتائج الفريق تراجعت في النصف الثاني من عمر الموسم، ليختتم الموسم المحلي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني. - رحلة تشيلية - رحلة تشيلية غادر لازارتي الأراضي الإسبانية، وعاد لتجربة جديدة في أمريكا الجنوبية، حيث قاد يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي بين عامي 2012 و2013، قبل تجربة بارزة جديدة بقيادة يونيفرسيداد تشيلي عام 2014، والذي توج معه بلقب دوري الشتاء عام 2014، ولقبي الكأس والسوبر عام 2015. التجربة الأخيرة للمدرب الأوروجوياني المخضرم تمثلت في عودته لتدريب ناسيونال عملاق عاصمة بلاده عام 2016، والذي قاده لاسارتي للتأهل للدور الثاني في كوبا ليبرتادوراس عام 2017، قبل الخروج على يد بوتافوجو البرازيلي، وانتهت مسيرته مع ناسيونال في اليوم الأخير من عام 2017، عقب الخسارة أمام سود أميركا بالدوري المحلي، رغم فوز ناسيونال بست مواجهات من السبع التي سبقت تلك الخسارة.

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