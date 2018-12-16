انت الان تتابع 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق في جراج بالحدائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٤ م

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، على حريق نشب بساحة تابعة لجراج خاص بشركة بمنطقة حدائق القبة، ونجحت في إخماد الحريق قبل تفاقمه للمنطقة المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، نجحت في إخماد الحريق، دلت التحريات الأولية أن الحريق تسبب فى بعض التلفيات البسيطة بمحتويات الجراج، قبل أن تأمر النيابة بانتدار المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بجراج في شركة خاصة بمنطقة حدائق القبة، قبل أن يتم إخطار النيابة التي طلبت ندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق. ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، بمعاونة خزانات المياة ذات السعة الكبيرة التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة. وفي