انت الان تتابع قصص حب المشاهير في 2018.. ميجان وهاري قصة حب لا تموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وهذا العام شهدنا أكثر من قصة حب بدت مثالية للمعجبين بعضها انتهى نهايات مأساوية مثل فسخ خطية أريانا جراندي وبيت ديفيدسون، وبعضها نجح أن يصمد في مواجهة الزمن

تحرير:حليمة الشرباصي ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

دائمًا ما نحب معرفة آخر أخبار قصص حب المشاهير، فبالنسبة لنا تبدو حكايات حبهم أشبه بقصص ألف ليلة وليلة، إذ يقومون بمبادرات خيالية من أجل التعبير عن حبهم، ويدفع الرجال ملايين الدولارات مقابل خواتم ماسية لنيل إعجاب حبيباتهم، بينما المعجبون منبهرون بكل هذه الرومانسية، وهذا العام شهدنا أكثر من قصة حب بدت مثالية للمعجبين بعضها انتهى نهايات مأساوية مثل فسخ خطية أريانا جراندي وبيت ديفيدسون، وبعضها نجح أن يصمد في مواجهة الزمن ليعيد للمعجبين إيمانهم بقوة الحب. موقع Refinery29 يستعرض أبرز ثنائيات المشاهير هذا العام.

1- جاستن بيبر وهايلي بالدوين في شهر يوليو الماضي أعلن مغني البوب جاستن بيبر أخيرًا عن حبه رسميًا لعارضة الأزياء هايلي بالدوين عبر "بوست" نشره عبر حسابه الشخصي في موقع إنستجرام أكد فيه قصة حبهما التي طالت، وألحق بالصورة خاتم الخطبة تحت تعليق: "لا أريد أن يشاركني أحد آخر فيكي؛ فأنت تملكين كل قلبي" وبالفعل