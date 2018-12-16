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انت الان تتابع قصص حب المشاهير في 2018.. ميجان وهاري قصة حب لا تموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وهذا العام شهدنا أكثر من قصة حب بدت مثالية للمعجبين بعضها انتهى نهايات مأساوية مثل فسخ خطية أريانا جراندي وبيت ديفيدسون، وبعضها نجح أن يصمد في مواجهة الزمن
تحرير:حليمة الشرباصي ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م
دائمًا ما نحب معرفة آخر أخبار قصص حب المشاهير، فبالنسبة لنا تبدو حكايات حبهم أشبه بقصص ألف ليلة وليلة، إذ يقومون بمبادرات خيالية من أجل التعبير عن حبهم، ويدفع الرجال ملايين الدولارات مقابل خواتم ماسية لنيل إعجاب حبيباتهم، بينما المعجبون منبهرون بكل هذه الرومانسية، وهذا العام شهدنا أكثر من قصة حب بدت مثالية للمعجبين بعضها انتهى نهايات مأساوية مثل فسخ خطية أريانا جراندي وبيت ديفيدسون، وبعضها نجح أن يصمد في مواجهة الزمن ليعيد للمعجبين إيمانهم بقوة الحب. موقع Refinery29 يستعرض أبرز ثنائيات المشاهير هذا العام.
1- جاستن بيبر وهايلي بالدوين في شهر يوليو الماضي أعلن مغني البوب جاستن بيبر أخيرًا عن حبه رسميًا لعارضة الأزياء هايلي بالدوين عبر "بوست" نشره عبر حسابه الشخصي في موقع إنستجرام أكد فيه قصة حبهما التي طالت، وألحق بالصورة خاتم الخطبة تحت تعليق: "لا أريد أن يشاركني أحد آخر فيكي؛ فأنت تملكين كل قلبي" وبالفعل
2- نيك جوناس وبريانكا شوبراتبدو قصة حب الاثنين أشبه بأفلام ديزني، فالاثنان التقيا صدفة في أحد عروض الأزياء ثم تمت خطبتهما بعد شهرين من المواعدة، وتحديدًا في أغسطس الماضي، والآن هما متزوجان بعد حفل زفاف دام ثلاث ليال بين الهند موطن بريانكا والولايات المتحدة الأمريكية تم الجمع فيه بين ثقافتين مختلفتين فارتدت بريانكا ملابس هندية تقليدية، ثم بدلت لترتدي فستانا أنيقا يشبه فستان الدوقة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام. بنرشحلك خطوبة بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد قصة حب عمرها شهرين
3- كاثرين شوارتزينيجر وكريس براتلم يضع الممثل الكوميدي الوسيم كريس برات وقتًا بعد انفصاله عن زوجته آنا فاريس ووالدة طفله الوحيد، فظهرت إشاعات عن دخوله علاقة عاطفية مع كاثرين شوارتزينيجر ابنة حاكم كاليفورنيا سابقًا الممثل أرنولد شوارتزينيجر، لكن رغم كثرة الإشاعات حافظ الاثنان على خصوصياتهما، إلى أن أعلن كريس منذ أيام قليلة عبر بوست في حسابه الشخصي في إنستجرام علاقة الاثنين العاطفية من خلال تهنئة رقيقة بعيد ميلاد "كاثرين". لو حابب تعرف أكثر أقرأ
كريس برات وآنا فاريس بعد الطلاق أصدقاء من أجل ابنهما4- بيلا حديد وذا ويكنديتمتع مغني البوب ذا ويكند بعلاقة عاطفية مضطربة مع عارضة الأزياء بيلا حديد، فالاثنان يرتبطان ثم ينفصلان كل عام تقريبًا منذ 2015 حتى الآن، لكن بعد انفصال المغني عن حبيبته سيلينا جوميز العام الماضي رجع إلى بيلا حديد وباتت الأمور بينهما على وفاق منذ ذلك الحين.
5- الدوقة ميجان ماركل والأمير هاريوصف حفل زفاف الاثنين بحفل القرن وتابعه الملايين حول العالم، وحتى الآن يعتبره كثيرون من أفضل أحداث هذا العام، كونه شهد خاتمة سعيدة لقصة حب الأمير هاري بالممثلة المعتزلة ميجان ماركل، ورغم أن زواجهما كان بمثابة تحدٍّ للتقاليد الملكية فالممثلة مطلقة إلا أن الحب لا يعرف المستحيل وبالفعل نجح هاري في إقناع جدته الملكة إليزابيث الثانية بالزواج وحظيا بمباركتها، ومنذ ذلك الحين تقوم ماركل بمهامها كدوقة ساسيكس بل إنها حامل الآن في حفيد الملكة.
وشهد هذا العام كثيرا من العلاقات العاطفية أيضًا لم ينجح أصحابها في إخفائها مثل أنابيل واليس وكريس باين، ومغنية البوب مايلي سايروس وحبيبها الممثل ليام هيمسورث، كاميلا مينديز وتشارلز ميلتون، أما في مصر فحدثت كثير من العلاقات العاطفية مثل قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي. قد يهمك أيضًا هنا الزاهد صورت «أيوب» ووالدتها تعاني السرطان.. الألم يولد الإبداع
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