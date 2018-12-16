انت الان تتابع «أمن الدولة» تجدد حبس 12 من «لواء الثورة» 15 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٦ م

قررت، اليوم السبت، نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 12 متهما بالانضمام لما يعرف بـ" لواء الثورة "، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بالتخيطط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلاً عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.

واجهت النيابة المتهمين خلال جلسة التحقيق بالتحريات التكميلية التي أجراها قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهمين وتخطيطهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد. كان الظهور الأول لحركة لواء الثورة عندما أعلنت حركة «حسم» الإرهابية

واجهت النيابة المتهمين خلال جلسة التحقيق بالتحريات التكميلية التي أجراها قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهمين وتخطيطهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.

كان الظهور الأول لحركة لواء الثورة عندما أعلنت حركة «حسم» الإرهابية فى أغسطس 2016 عن تدشين حركة تابعة لها تحت مسمى «لواء الثورة»، والتى أعلنت تبنيها أول عملياتها الإرهابية فى الهجوم على كمين «العجيزي» فى مدينة السادات بالمنوفية، والذي أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين، في عملية وصفتها الحركة آنذاك بـ«الغارة».

كما تبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات.