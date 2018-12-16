انت الان تتابع تكريم وحيد حامد وأصالة في مهرجان الإسكندرية للأغنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٧ م

على أنغام "بتسأل يا حبيبى.. معارف والنهاية واحدة" أطلقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات مهرجان الإسكندرية للأغنية الدولى الخامس عشر، على مسرح دار أوبرا سيد درويش، بالإسكندرية لمجموعة من الفنانين الشباب، فيما قال عوف همام رئيس، مهرجان الأغنية الخامس عشر بالإسكندرية، إن هذا المهرجان بدأ قبل 15 عامًا وعانت الدورة الحالية بعض المعوقات لكن تم التغلب عليها، معلنا أن المملكة العربية السعودية ضيف شرف المهرجان، ووجه همام، الشكر للفنانة أصالة التى تبرعت بنصف أجرها لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأعلن "همام"، اختيار الدكتور شيرين عباس حلمى، صاحب شركة فاركو للأدوية، كرئيس شرف للمهرجان لمساهمته الكبيرة فى إقامة المهرجان. وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن الفنانين هم سفراء لأوطانهم وقدوة للشباب ويحب أن نعمل على تنشيط السياحة. وشهد فعاليات المهرجان تكريم عدد من المبدعين والفنانين