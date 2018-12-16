انت الان تتابع إسلام قرطام يكرم «بائع الكشري»: أنت شرف لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى البنا وعلي الزيني ومحمد صيام ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ م

كرم إسلام قرطام، رئيس اتحاد «ستريت وورك أوت»، السيد عواد بطل مصر والعرب وإفريقيا في الكاراتيه، والذي اعتزل اللعب في بداية التسعينيات، ووصل به الحال إلى أنه يبيع «كشري»، من أجل التمكن من الإنفاق على أسرته، وذلك على هامش منافسات بطولة «street workout»، والمقامة حاليًا بمنطقة بالصوت والضوء تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وسط حضور جماهيري مكثف من نجوم المجتمع، بخلاف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات منافسات البطولة، وذلك تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد، في حدث عالمي يقام للمرة الثانية على الأراضي المصرية.

وقال إسلام قرطام: «تحيا مصر طالما ينتمي إليها أبطال مصريون مكافحون ورياضيون أمثال السيد عواد، والذي يعد نموذجَا مشرفًا لمصر والعالم أجمع»، كما أبدى إسلام قرطام، اندهاشه بمستوى بطولة «street workout»، وتنظيمها المشرف بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات، موضحًا أنها ستساهم في