انت الان تتابع شوقي: تنفيذ توجيه السيسي بجعل «الرياضة» مادة أساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مدينة المحروسة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، شهد افتتاح العديد من المدارس، مشيرا إلى أنه تم إنشاء المدارس على مساحات كبيرة تستوعب عددا كبيرا من الطلاب بناء على إحصائية دقيقة أجرتها الأجهزة المعنية لحصر عدد الاطفال والطلاب الذين سيلتحقون بالمدارس بالمدينة. وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة": "إحنا مش ناسيين احتياجات سكان هذه المدن من خدمات تتمثل في مدارس ومستشفيات وحضانات".

وأضاف "شوقي"، أن الرئيس السيسي وجه إلى اعتبار مادة التربية الرياضية كمادة أساسية مثل باقي المواد الأساسية، فضلا عن إضافة درجات الامتحانات الخاصة بها للمجموع. وشدد وزير التربية والتعليم على أن كل هذا التطوير يأتي في إطار اهتمام الرئيس بشكل عام ببناء الإنسان تعليميا وصحيا وثقافيا، مؤكدًا أن هناك مؤتمرا