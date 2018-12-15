خليجيون وعرب يحتفلون بـ #اليوم_الوطني_البحرين2018

الخليج 365 - المنامة

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي من دول الخليج بالاحتفاء باليوم الوطني لمملكة البحرين في ظل العلاقات القوية التي تتمتع فيها البلاد مع دول مجلس التعاون بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت هاشتاج #اليوم_الوطني_البحرين2018 ، غرد مواطنون من البحرين وسعوديون وغيرهم من الجنسيات بتعليقات رصدها الخليج 365 شملت التهنئة للبلاد وشعبها بهذ المناسبة.

وقال تركي بن ممدوح: كل عام ومملكة البحرين الحبيبة وشعبها الطيب بالف خير وعافيه وادام الله أمنكم وأفراحكم.

يشار إلى أن يوم الاستقلال في البحرين يصادف 15 أغسطس 1971. وفيه قامت بريطانيا بترحيل قواتها من السويس في أوائل عقد 1960.