أردوغان يتوعد السترات الصفر في تركيا: ستدفعون الثمن غاليا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قلقه من دعوة شخصيات معارضة في البلاد إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع، على غرار مظاهرات "السترات الصفر" التي اجتاحت فرنسا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "حرييت ديلي" التركية، فإن أردوغان حذر من نسخ تجربة "السترات الصفر"، عقب احتجاج تزعمه رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، تزامنا مع مظاهرات باريس.

وقال أردوغان أثناء حفل تدشين بمحافظة دينيزلي، السبت، إن "التحضير جار لتنظيم المظاهرات، لكن من يرتبون لهذا لأمر لن يجنوا شيئا وسيدفعون الثمن غاليا" بحسب تعبيره.

وأضاف...