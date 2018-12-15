كتبت أسماء نصار أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن وفاة الرئيس الأسبق جرما ولدجيورجيس عن عمر يناهز 94 عاما، فى المستشفي العسكرى فى أديس أبابا مساء أمس. وشغل جرما ولدجيورجيس الرئاسة لفترة بين عامي2001 و2013، وقالت السفيرة برتقال ايانو وزيرة الدولة بالخارجية الاثيوبية إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب. وأضافت الوزيرة أنه سوف يتم اعلان يوم الحداد فى البلاد و دفن جثمانه بما يلق مكانته يوم الأربعاء القادم في كنيسة القداسة السلاسي في العاصمة بحضور كبار الشخصيات والمسؤليين الحكوميين . يذكر أن الراحل ولد في 28 ديسمبر...

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الإثيوبى الأسبق جرما ولدجيورجيس والجنازة الأربعاء المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .