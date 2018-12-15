تأخر 5 رحلات دولية عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة لظروف التشغيل والصيانة

كتب هانى عثمان
شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.
وأوضحت مصادر أن رحلة الخطوط الكويتية للطيران رقم 542، المتجهة إلى مدينة الكويت، ورحلة خطوط البحرين للطيران رقم 654 المتجهة إلى البحرين، لم يقلعا فى المواعيد المقررة لهما بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة.
وأشارت المصادر إلى أن رحلة الخطوط الأسترالية رقم 864 المتجهة إلى مدينة فيينا، إضافة إلى رحلتى "آير كايرو" للطيران رقم 2620 المتجهة إلى...
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