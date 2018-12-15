النيابة العامة الفرنسية تطلق سراح أربعة أفراد من عائلة منفّذ اعتداء ستراسبورغ

أعلنت ​النيابة العامة​ في ​باريس​ أن "السلطات الفرنسية أطلقت سراح أربعة أفراد من عائلة منفّذ اعتداء استهدف الثلاثاء سوقا ميلادية في مدينة ​ستراسبورغ​ وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص"، موضحةً أن "ثلاثة أشخاص آخرين من أقرباء شريف شكات، منفّذ الاعتداء الذي قُتل الخميس، لا يزالون قيد التوقيف".

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شكات الذي نفّذ مساء الثلاثاء اعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات جهادية استهدفت ​فرنسا​.