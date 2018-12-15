خارجية إسرائيل أشادت بقرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لها

أشادت وزارة ​الخارجية الإسرائيلية​ بـ"قرار رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ الاعتراف ب​القدس​ الغربية عاصمة لها"، معتبرةً أن "القرار الأسترالي خطوة على المسار الصحيح".

وفي بيان لها، لفتت الخارجية الإسرائيلية إلى "اننا نهنئ ​حكومة​ ​أستراليا​ لموقفها فيما يتعلق بالعقوبات على ​إيران​ وكذلك بخصوص موقفها المؤيد لإسرائيل في ​الأمم المتحدة​ ضد معاداة السامية".

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من ​تل أبيب​ إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.