خارجية إسرائيل أشادت بقرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لها

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بـ"قرار رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لها"، معتبرةً أن "القرار الأسترالي خطوة على المسار الصحيح".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية الإسرائيلية إلى "اننا نهنئ حكومة أستراليا لموقفها فيما يتعلق بالعقوبات على إيران وكذلك بخصوص موقفها المؤيد لإسرائيل في الأمم المتحدة ضد معاداة السامية".
وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.
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