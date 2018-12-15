خارجية باكستان استدعت السفير الإيراني للاحتجاج على مقتل 6 من جنودها

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن "استدعاء السفير الإيراني لدى إسلام أباد، للاحتجاج على مقتل 6 من جنودها، في هجوم إرهابي استهدف قافلة كانت تقلهم عند الحدود مع إيران"، مشيرةً إلى أن "6 جنود باكستانيين على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون، عندما نصب نحو 30 إرهابيا الليلة الماضية كمينا لقافلة كانت تنقل القوات للقيام بدوريات في منطقة تربت بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد على طول الحدود مع إيران".
وفي بيان لها، حثت الخارجية الباكستانية، الحكومة الإيرانية على "شنّ عملية فعّالة ضد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم على حدودها"، مشددةً على "ضرورة إيجاد آلية فعالة للتنسيق لإدارة الحدود بهدف منع مثل هذه الحوادث في المستقبل".
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