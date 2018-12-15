مسؤول عراقي: الوقوف ضد الفساد والطائفية يمنعنا من العودة إلى الوراء

اعتبر رئيس "تحالف الفتح" في العراق هادي العامري أن "الوقوف بقوة بوجه الطائفية والفساد يضمن لنا عدم العودة إلى الوراء"، موضحاً أن "النصر تحقق من خلال وحدة الكلمة ورص الصفوف والتلاحم بين كل مكونات الشعب.
وأكد أن "بناء دولة المؤسسات يتطلب أخذ العزم والإرادة الصلبة من يوم النصر، وأن الميدان يحتاج الى اليقظة والحذر والجهد الاستخباري للحفاظ على النصر".
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