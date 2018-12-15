عماد خميس: مستمرون بتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات لاعادة اعمار سوريا

أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ السوري ​عماد خميس​، أن "​سوريا​ مستمرة في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال استصدار قانون عصري للاستثمار وخارطة استثمارية شاملة في مختلف القطاعات الحيوية وتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير كل الخدمات اللازمة للمستثمرين".

وخلال لقائه وفدا اقتصاديا ​أرمينيا​، شدد خميس على "أهمية تعزيز الاستثمارات السورية الأرمينية بما يرتقي لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين ومشاركة الشركات الأرمينية في مرحلة إعادة الإعمار في مجال ​البنى التحتية​ وإنشاء الأبنية وإنتاج المواد المخصصة للبناء"، مشيرا إلى "ضرورة تفعيل مجلس ​رجال الأعمال​ السوري الأرميني بما يساعد في توظيف خبرات رجال الأعمال من الجانبين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة تخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

ودعا رجال الأعمال من الدول التي ساندت ​الشعب السوري​ في حربه على ​الإرهاب​ إلى "الاطلاع على المحفزات التي تقدمها ​الدولة السورية​ في مجالات الاستثمار كافة واغتنام الفرص المتاحة فيها".