تويني: كارثة في حصارات بعد رمي أصحاب المزارع كميات من الدجاج النافق بين المنازل

أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، في بيان، إلى أن "ما يجري في قرية حصارات فوق مدينة جبيل كارثة صحية وبيئية، فأصحاب المزارع رموا كميات من الدجاج النافق بين المنازل، وفي السفوح".
وأكد أنه "يجب معاقبة من ارتكب هذه الجريمة فورا"، قائلاً: "لقد اتصلت بوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب الذي أخذ التدابير الفورية، كذلك سعادة القاضي جورج عطية الذي اتخذ الإجراء الفوري نظاما لدرء الخطر عن السكان"، مشيراً إلى أننا "نريد ان تكشف وزارة الصحة فورا على هذا الجرم بما يشكل أخطارا مرضية وبيئية".
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