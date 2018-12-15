الرياشي: لن يضعفنا أي شر لأن ما هو معنا أقوى وعندما يكون الله معنا فمن علينا

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​ملحم الرياشي​ إلى أننا "معا لأجل مشرق أفضل، نحن معا وعلى أبواب يوم المشرق لأجل مشرق يشرق على الجميع على كل إنسان للمصالحة والخير والسلام، نحن معا لأجل هذا السلام، ما أتينا وما اتانا وما سيأتينا، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، هذا نحن وهذا ما نحن عليه ولن تغيرنا أي عمليات إرهابية وأي تطرف ولن يضعفنا أي شر لأن ما هو معنا أقوى وعندما يكون الله معنا فمن علينا".

وخلال احياء الفنانة ​ماجدة الرومي​، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وحضوره، ريسيتالا ميلاديا في كنيسة مار الياس- أنطلياس، بدعوة من "جماعة رسالة حياة"، لفت إلى أنه "قال لبطرس حين ظهر له في الإناء، إناء كبير، وكان بطرس يرفض أن يبشر اليهود فظهر له ذلك الاناء في ذلك الليل وأتاه صوت في الرؤية قائلا له: "يا بطرس"، فصحي بطرس من نومه وسمع الصوت، قال: "ماذا تريد يا رب"، قال: "إليك هذا الاناء وفيه كل حيوانات الأرض فاذبح وكل"، فخاف بطرس وقال للصوت: "كيف اذبح يا رب ولا أعرف منها ما هو نجس وما هو غير نجس". فقال الصوت: "يا بطرس ما قدسه الله لا تنجسه انت"، ونحن نقول اليوم نحن كلنا يدا بيد معا لأجل تقديس الإنسان في هذا المشرق المعذب، مسلمون ومسيحيون لأجل انسان حر يعيش السلام ويعي حضارة السلام عبر المصالحة مع الذات ومع الآخر وقبول الآخر واحترام الاختلاف معه بمحبة وشجاعة".

وأضاف: "لا أنسى أن أحيي رسالة السلام، رسالة ​الحياة​ Mission de Vie التي تقوم بهذه المهمة، هذه المؤسسة التي هي صاحبة الدعوة والتي تقوم بمهمة من مهمات السلام واذكرها بأمر واحد: الحياة، ​المحبة​ والسلام يحتاجون إلى شجاعة، لا تفقدوا الشجاعة ابدا لأجل بناء السلام وبناء القوة والمعرفة لحماية هذا السلام".