إضاءة كنيسة مار الياس ومبنى جمعية انماء طرابلس

أضاء كاهن رعية ​الميناء​ الاب مخائيل دبس ورئيس جمعية انماء ​طرابلس​ و​الشمال​ انطوان حبيب ونائب الرئيس بشارة حبيب واعضاء الجمعية، كنيسة ​مار الياس​ ومبنى الجمعية في ميناء طرابلس، في حضور فاعليات وحشد كبير من أبناء الرعية.

وتمنى حبيب ان "يعم السلام والامان ربوع ​لبنان​"، وهنأ اللبنانيين بحلول ​عيد الميلاد​ المجيد، مشددا على ان "طرابلس هي مدينة التعايش والانفتاح، وهي اليوم تلبس زينة العيد في شوارعها كافة، وتؤكد انها مدينة يحتذى بها"، آملا أن "تحمل الاعياد الخير والسلام و​المحبة​ والاستقرار، وأن يلهم المسؤولين لكي يتمكنوا من ​تشكيل الحكومة​ قبل ولادة المخلص، ليستطيعوا في ما بعد اجتياز المحنة الصعبة التي يمر بها البلد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".