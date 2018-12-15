نشر رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​، على حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ونجله حسام من أمام ضريح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، متوجهاً إلى الحريري بالقول: "تقف الى جانب ابنك الآن ولكن تذكر أن طلال بو ذياب لا يستطيع الوقوف الى جانب والده محمد بسبب حقدك وقرارك الأرعن ولكن سنلتقي".

شكرا لقرائتكم خبر عن وهاب للحريري: طلال بو ذياب لا يستطيع الوقوف إلى جانب والده بسبب حقدك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .