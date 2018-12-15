الشرطة الفرنسية: ارتفاع عدد الموقوفين من "السترات الصفراء" إلى 168 شخصا

أعلنت ​الشرطة الفرنسية​ عن "ارتفاع عدد موقوفي الحراك الخامس لحركة "السترات الصفراء" إلى 168 شخصا في ​باريس​ 112 منهم قيد الحجز الاحتياطي وهو رقم أقل من أعداد المحتجزين في التظاهرات السابقة"، معلنةً عن "إصالة 7 أشخاص خلال الحراك الخامس لـ"السترات الصفراء" في باريس".

ويذكر ان احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، بدأت في 17 تشرين الثاني في البداية للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا.