محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة عصرية مستنيرة تفتح لنا آفاقًا أوسع للإسهام في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة.
وقال وزير الأوقاف، في بيان اليوم السبت، إن التأهيل والتدريب والتثقيف منهج ثابت وعملية مستمرة لا يجب أن تتوقف حتى نستطيع مواكبة ظروف العصر ومستجداته ، وألا ننعزل عن واقعنا وعالمنا المعاصر.
وأشار إلى اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين بها ورفع مستواهم علميًّا ومهنيًّا وإداريًّا وتدريبهم وفق أفضل البرامج التدريبية وأحدثها وأكثرها تطورًا بما يتواكب مع تطورات العصر ومستجداته ويسهم في دعم وتطوير العمل الدعوي والإداري بالوزارة.
وكان وزير الأوقاف قد التقى بنحو مائتي إمام وإداري وواعظة من المتميزين علميًّا وإداريًّا بوزارة الأوقاف ، وذلك لإختيار المجموعة الأولى للتدريب بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ، واختيار المجموعة الأولى للتدريب بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة وإعداد المدربين ، والتي سيتم إفتتاحها خلال شهر يناير.
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يطالب بإعادة قراءة التراث الفكري بـ"صورة عصرية" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .