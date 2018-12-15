زيادة سعر "الباسبور" وإبعاد 3 روس ومقتل قبطي المنيا.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما نظرت المحاكم -اليوم السبت- بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد 3 أشخاص روس خارج البلاد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بإبعاد ثلاثة أشخاص (روس)، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.. للتفاصيل اضغط هنا

"الداخلية" تعلن قيمة رسوم استخراج جوازات السفر الجديدة

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بأن يتم تحصيل مبلغ 335 جنيها قيمة جواز السفر المقروء آليا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته.. للتفاصيل اضغط هنا

تجديد حبس ابنة القرضاوي وآخرين في تمويل الإرهاب 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تجديد حبس علا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، وزوجها حسام الدين علي وآخرين، في اتهامهم بتمويل الإرهاب، 45 يوماً على ذمة التحقيقات.. للتفاصيل اضغط هنا

النائب العام ينتدب الطب الشرعي للكشف على جثتي حادث المنيا

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثتي المجني عليهما ديفيد عماد كمال، وعماد كمال صادق، في واقعة مقتلهما جراء إطلاق رقيب الشرطة المعين خدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا، النار عليهما.. للتفاصيل اضغط هنا

بدء فعاليات التدريب السنوي بين طلبة الشرطة والحربية

بدأت فعاليات التدريب المُشترك السنوي بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية هذا العام بمقري كلية الشرطة والكلية الحربية.. للتفاصيل اضغط هنا

إدراج 319 متهمًا بقضية "ولاية سيناء" على قوائم الإرهاب

أودعت نيابة النقض، برئاسة المستشار وائل محمد الشيمي، اليوم السبت، رأيها في قضية "تنظيم ولاية سيناء"، والمدرج المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية؛ حيث أوصت برفض الطعن، وتأييد الإدراج لـ 319 متهمًا.. للتفاصيل اضغط هنا

تأجيل نظر دعوى رد المحكمة في قضية "إهانة القضاء" لـ 19 يناير للحكم

حجزت الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم السبت، نظر طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده شكري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، لجلسة 19 يناير للنطق بالحكم.. للتفاصيل اضغط هنا