الشرطة الالمانية - ارشيفيةوكالات
ألقت الشرطة الألمانية القبض على المتهم بارتكاب حادث الطعن الذى وقع مؤخرا في مدينة نوريمبرج جنوب ألمانيا .
وأفادت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن المتحدث باسم الشرطة الألمانية أوضحأن المتهم رجل يبلغ من العمر 38 عاما، وأن عملية القبض عليه تأتي في إطار علاقته بحادث الطعن الذى وقع أمس،
وأضاف المتحدث أن مؤتمراً صحفياً سوف يعقد غداً للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث .
وتستبعد الشرطة الألمانية - حتى الآن - أن يكون الدافع وراء الحادث إرهابيا .
شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تلقي القبض على منفذ عملية الطعن في نوريمبرج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .