ألمانيا تلقي القبض على منفذ عملية الطعن في نوريمبرج

وكالات

ألقت الشرطة الألمانية القبض على المتهم بارتكاب حادث الطعن الذى وقع مؤخرا في مدينة نوريمبرج جنوب ألمانيا .

وأفادت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن المتحدث باسم الشرطة الألمانية أوضح

أن المتهم رجل يبلغ من العمر 38 عاما، وأن عملية القبض عليه تأتي في إطار علاقته بحادث الطعن الذى وقع أمس،وأسفر عن جرح 3 سيدات بجروح متفاوتة .

وأضاف المتحدث أن مؤتمراً صحفياً سوف يعقد غداً للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث .

وتستبعد الشرطة الألمانية - حتى الآن - أن يكون الدافع وراء الحادث إرهابيا .