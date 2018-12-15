إسرائيل تشيد بقرار أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لها

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أعربت إسرائيل، اليوم السبت، عن إشادتها بقرار رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لها.
يأتي هذا وسط رفض فلسطيني وإدانة من الأردن وجامعة الدول العربية، للقرار الأسترالي، بوصفه انتهاكًا خطيرًا للوضع القانوني الدوليالخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية.
ووصقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، القرار الأسترالي بأنه "خطوة على المسار الصحيح".
وقالت "تهنئ إسرائيل حكومة أستراليا لموقفها فيما يتعلق
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في وت سابق اليوم، اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مضيفاً أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.
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