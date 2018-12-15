أستراليا: برنامج موريسون الصحي يستحق الفوز بجائزة الفشل الذريع

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - برنامج صحة المجتمع والمستشفيات الذي أعلنه رئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون هذا الأسبوع ينبغي أن يفوز بجائزة السياسة الفاشلة.

وترجع الخطوة بالكومنولوث إلى الوراء عقودا طويلة وليس من الواضح حجم الأموال المرتبطة بالخطة المذكورة.

وبدلا من الاعتماد على اتجاه مفهوم ومتماسك، يبدو أن هدف الخطة الرئيسي يتمثل في حشد التأييد الانتخابي.

وتمثل الخطة الجديدة أنباء سيئة للعلاقات بين الحكومة الفيدرالية من جانب وحكومات الولايات الأسترالية من جانب آخر.

أحد العوامل المعقدة في توفير الرعاية الصحية للأستراليين هي حقيقة أن كلا من الكومنولث والولايات تملك أدوارا قيادية في أجزاء مختلفة من النظام حيث يرتبط الأول بالرعاية الأساسية فيما تشرف الولايات على المستشفيات الحكومية.

ويتطلع العاملون في القطاع الصحي أن يكون هناك مستوى حكومي وحيد مسؤول عن الرعاية الصحية للمرضى.

مثل هذا المطلب أثبت خداعه لكن الاتجاه الحديث يسعى على الأقل في توضيح أدوار المستويين الحكوميين فيما يتعلق بسؤوليات قطاع الصحة.

بيد أن اقتراح موريسون الجديد يطرح العقلانية السياسية جانبا من أجل مصالح الانتخابية.

وكان حزب العمال قد شن حملة مدمرة في الانتخابات الفرعية الفيدرالية التي جرت في يوليو لا سيما في مقعد لونجمان في كوينزلاند ، والتي ركزت على سوء أوضاع أحد المستشفيات في ظل السياسة الصحية الليبرالية.