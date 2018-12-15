أستراليا: دعوة لفرض ضريبة على المشروبات السكّرية

أظهرت دراسة جديدة أن الجيل الشاب في أستراليا يؤيّد فكرة فرض ضرائب على المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر في حال تمّ استخدام الأموال الناجمة عن هذه الضرائب لدعم استهلاك الخضار والفاكهة أو لإنشاء وتطوير مراكز ممارسة التمارين الرياضيّة.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة Deakin وشملت ألفاً وثمانمئة شخص تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والثلاثين، أن ثمانية وأربعين بالمئة يؤيدون فرض ضرائب على المشروبات المحلّاة أو التي تحتوي على السكر.

غير أن هذه النسبة ارتفعت إلى خمسة وسبعين بالمئة، عندما تم طرح فكرة استخدام الأموال الناجمة عن الضرائب لدعم خيارات صحية أخرى مثل الرياضة أو استهلاك الفاكهة والخضار.

ويعتبر خبراء الصحة أن المشروبات التي تحتوي على السكر هي من أبرز الأسباب المؤدّية إلى السمنة الزائدة، علماً أن الجيل الشاب هو المستهلك الأول لهذه المراد.

وكانت لجنة برلمانية برئاسة حزب الخضر قد أوصت بفرض ضريبة على المشروبات السكرية، الأمر الذي يعارضه كل من الإئتلاف والعمال.