قوانين ايجارات جديدة في أستراليا

أدى الارتفاع الهائل في عدد المستأجرين في أستراليا الى أخذ الولايات الاسترالية فكرة سن قوانين جديدة معنية بالايجارت من شأنها حماية حقوق المستأجر بعين الاعتبار.

تعرفوا على القوانين والتعديلات الجديدة في القوانين المعنية بالإيجارات التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2020.

شهد عدد المستأجرين في أستراليا ارتفاعا هائلا بسبب زيادة عدد السكان و غياب القدرة على شراء منزل، ففي ملبورن ارتفعت نسبة المستأجرين الى 60% ما بين 1996 و2011

ويشدد الرئيس التنفيذي لهيئة Tenants Victoria على ضرورة سن قوانين جديدة من شأنها تمكين المستأجر البقاء في منزله لأمد طوبل

وأشارت السيدة Leah Calnan وهي من مؤسسة The Real Estate بفيكتوريا أن هناك التعديلات الجديدة على قوانين الايجارات في فكتوريا والتي ستدخل حيز التنفيذ في الاول من شهر يوليو2020 والتي من شأنها تمكين المستأجرين من العيش رفقة الحيوانات الأليفة ببيوتهم المستأجرة وكذلك ضمان البقاء في البيت لأمد طويل بدلا من القوانين الحالية التي تعطي لصاحب البيت استرجاع بيته بسرعة ودون أسباب وجيهة

وفي هذا الصدد يرى مارك أوبريان أن على أستراليا تطبيق بعض القوانين الايجارات شبيهة بالقوانين السارية في بعض الدول الاوروبية حيث يتعين على صاحب البيت اثبات أن حاجته لاسترداد بيته تفوق بكثير حاجة المستأجر

ويرى أويريان أن القوانين الايجارات بالسويد تكفل أكبر قدر من الحماية للمستأجر

أما في أستراليا يبقى استخدام مادة الميتافيتامين من أشد المشاكل وطأة على كل من المستأجر وصاحب البيت حيث يمنع القانون الاسترالي في بعض الحالات من تأجير المنزل حيث ثم استخدام هذه المادة المخدرة لدى يوصي Derek Turner وهو موظف في شركة تأمين معنية بتأمين المنازل جميع أصحاب المعقارات من الانخراط في التأمين.