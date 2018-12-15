كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأقمار الصناعية تظهر احتشاد مئات الدبابات الروسية على حدود أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدو المئات من الدبابات الروسية جاهزة لغزو جماعي لأوكرانيا مع تزايد التوتر حول شبه جزيرة القرم، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم السبت.

وتظهر أحدث صور الأقمار الصناعية، قوات الدفاع الروسية التي تحشد مئات الدبابات في قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من بلدة كامينسك شاختينكسي على بعد 10 أميال من حدود أوكرانيا.

وتظهر الصور المستحدثة من "جوجل ايرث" التي تم التقاطها في نوفمبر، أنّ القاعدة العسكرية الكبيرة مجهزة بدبابات "تى -64" و "تى-62 ام" بالإضافة إلى آلاف من الشاحنات العسكرية وأنظمة المدفعية والصهاريج.

وتقع القاعدة بالقرب من المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا حيث اتهمت روسيا بدعم الانفصاليين المقاتلين الذين يشتبكون مع قوات الحكومة الموالية لأوكرانيا.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، إنّ روسيا تشكل الآن أكبر تهديد عسكري منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وأكدّ الجنرال فيكتور موزينكو، أن الصور الملتقطة بالقمر الصناعي تظهر ما لا يقل عن 250 دبابة روسية تم حشدها قرب الحدود في غضون أسبوعين فقط، وقال: "أمامنا معتدٍ ليس له حدود قانونية أو أخلاقية أو أية حدود أخرى، ومن الصعب جداً التنبؤ بما سيحدث من بدء أعمال قتالية نشطة ضد أوكرانيا".