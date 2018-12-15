كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: أغلب موقوفي الدوار الرابع "إخوان" اعتدوا على رجال الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مطلع، أن أغلب موقوفي احتجاجات محيط الدوار الرابع، في العاصمة الأردنية عمان، يوم الخميس الماضي، هم من جماعة الإخوان، والذين ينتمون إما لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الذراع السياسي للجماعة، أو لحزب المؤتمر الوطني "زمزم"، والذي اختطفت قيادته مؤخراً قيادات إخوانية سابقة.

وأضاف المصدر لـ24، أن الإخوان يحاولون استغلال الاحتجاجات على الأسعار والضرائب، للضغط على الحكومة من أجل رفع الحظر عن نشاطات الجماعة المفروضة عليها منذ أكثر من عامين.

وأشار المصدر، إلى أن أفراد الشرطة الأردنية لم يقمعوا المحتجين الذين لم تتجاوز أعدادهم العشرات أو يعتقلوا أي محتج، باستثناء من عمد إلى الاعتداء على رجال الأمن الذين يحمون الاحتجاجات.

ولم يعلن أي من الأحزاب الأردنية السياسية مشاركته بالاحتجاجات، باستثناء حزب "زمزم" الإخواني، والذي دعا بشكل صريح كوادره للمشاركة بهذه الاحتجاجات، بالإضافة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يشارك كوادره بالاحتجاجات دون إعلان.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أوقفت 35 شخصاً على خلفية احتجاجات الخميس، لكنها أفرجت عن 18 منهم، بعد أن وجه لهم الادعاء العام تهمة التجمهر غير المشروع فقط، فيما استمرت بتوقيف 17، بعد أن أسند لهم الادعاء العام، جرم التجمهر غير المشروع والشغب الناتج عنه الاعتداء على رجال الأمن العام أثناء الواجب الرسمي.