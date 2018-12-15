كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنون إسرائيليون يهاجمون سيارات الفلسطينيين في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشق مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مجموعة من مستوطني "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في المكان وعرقلت مرور المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

من ناحية أخرى أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل ، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات من أهالي المخيم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي شمال الضفة، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالقرب من مدخل قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس - في تصريح صحفي - إن عددا من المستوطنين يستقلون دراجات نارية، لاحقوا المركبات الفلسطينية وألقوا صوبها الحجارة والقضبان الحديدية، أمام مدخل قرية ياسوف المؤدي لمدينة سلفيت.

وفي سياق متصل، أفاد دغلس بأن المستوطنين ينتشرون على الطريق الواصل بين نابلس وطولكرم.

أما في قلقيلية، فتصدى أهالي قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، مساء اليوم، لمئات المستوطنين الذين حاولوا مهاجمة القرية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تدخلت لتوفير الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب أهالي القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات.