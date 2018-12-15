كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تخلي الشوارع من المتظاهرين وتفتح الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الأمن الفرنسية في إخلاء معظم الشوارع في العاصمة باريس من المتظاهرين.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية الليلة أن الشرطة سيطرت على الاحتجاجات وفرقت المتظاهرين، وأعادت فتح بعض الطرق الرئيسية أمام المارة، وذلك بعد سبت خامس من الاحتجاجات التي جاءت أقل نطاقا هذا الأسبوع.

وقدرت الداخلية الفرنسية أعداد المحتجين في عموم البلاد اليوم بنحو 33 ألف شخص، من بينهم 2200 شخص في باريس وحدها، وذلك بالمقارنة بعددهم يوم السبت الماضي الذي بلغ نحو 77 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف في باريس وحدها.

واعتقلت الشرطة 107 أشخاص من متظاهري (السترات الصفراء) خلال الاحتجاجات التي استؤنفت للأسبوع الخامس على التوالي، واندلعت مشاحنات بين المتظاهرين والشرطة وسط باريس، فيما أطلقت شرطة مكافحة الشغب كميات من الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المحتجين، كانوا في الشوارع الجانبية قبالة شارع الشانزليزيه الشهير في بارس.