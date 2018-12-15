كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محادثات المناخ الأممية فى بولندا وسط خلافات بين الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ على أساس اتفاقية باريس لعام 2015، في يوم أطول مما كان متوقعًا السبت، بسبب استمرار مكافحة الوزراء للتغلب على العقبات الأخيرة بعد ليلة كاملة من العمل.

ووفقاً لوكالة رويترز، تم تأجيل الجدول الزمني للجلسة العامة الختامية، بعد اتهامات متبادلة بين الدول دون التوصل إلى بيان ختامى، وذلك بشكل متكرر حتى وقت لاحق يوم السبت، وهو مؤشر على أن العمل الدبلوماسي لا يزال غير موجود.

وأصيب بعض المفاوضين بالإرهاق لدى مغادرتهم قاعة المؤتمرات في كاتوفيتشي ببولندا، في وقت مبكر من صباح يوم السبت، وعمل العديد من الوزراء طوال الليل لمحاولة تسوية الخلافات.