كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الألمانية تلقي القبض على المتهم بارتكاب حادث الطعن في نوريمبرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة الألمانية القبض على المتهم بارتكاب حادث الطعن الذى وقع مؤخرا في مدينة (نوريمبرج) جنوب ألمانيا.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم الشرطة الألمانية أوضح أن المتهم رجل يبلغ من العمر 38 عاما، وأن عملية القبض عليه تأتي في إطار علاقته بحادث الطعن الذى وقع أمس، وأسفر عن جرح 3 سيدات بجروح متفاوتة .

وأضاف المتحدث أن مؤتمرا صحفيا سوف يعقد غدا للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث .

يشار إلى أن الشرطة الألمانية تستبعد - حتى الآن - أن يكون الدافع وراء الحادث إرهابيا .